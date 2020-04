Kirmes in Radevormwald : Keine Großveranstaltungen – was heißt das für Rades Festkalender?

Im Juni soll in der Innenstadt Kirmes gefeiert werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Bis 31. August soll es keine großen Feiern geben, so Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Der Schützenverein Radevormwald muss nun über die Kirmes im Juni beraten.

Nun ist die Entscheidung gefallen: Bis zum 31. August soll es wegen des Coronavirus in Deutschland keine Großveranstaltungen geben. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch geeinigt. Wie dies konkret umgesetzt wird und wie viele Besucher eine Veranstaltung haben muss, um in den kritischen Bereich zu kommen, das soll auf Ebene der einzelnen Länder entschieden werden. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass große Konzertveranstaltungen, Schützenfeste und Kirmesfeiern unter das Verbot fallen werden.

Doch was bedeutet diese Nachricht für den Veranstaltungskalender in Radevormwald? Ein erster Blick auf den Kalender weist als kommende Großveranstaltung die Schützenkirmes aus, die vom 5. bis 8. Juni stattfinden soll. Veranstaltet wird sie vom Schützenverein Radevormwald 1708. Dessen Vorsitzender, Dr. Jörg Weber, räumt ein, dass Vorstand und Mitglieder sich über die Konsequenzen der aktuellen Entscheidung erst einmal verständigen müssen. „Im Augenblick stecken wir mitten in den Planungen für die Kirmes, sind täglich in Kontakt mit dem Schaustellern“, berichtet Weber.

Nicht betroffen von der aktuellen Verfügung wären dagegen die Organisatoren der traditionsreichen Pflaumenkirmes, das heißt die Wirtschaftsförderung und die Stadtverwaltung. Diese Kirmes, die im vergangenen Jahr erstmals mit einem Herbstmarkt kombiniert wurde, wird erst im September stattfinden.

„Wir werden am Donnerstag in der Verwaltung beraten, was diese Verfügung konkret für unsere Planungen bedeutet“, erklärte Bürgermeister Johannes Mans am Mittwochabend.