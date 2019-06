Ratssitzung : Kritik an Stühlen auf dem Markt

Radevormwald SPD-Ratsherr wünscht sich mehr Einheitlichkeit bei der Außengastronomie.

(s-g) Eine Anregung zur Optik des Marktplatzes in Radevormwald gab in der jüngsten Ratssitzung der SPD-Ratsherr Arnold Müller. „Auf dem Platz steht so viel unterschiedliches Gestühl, könnte man das nicht vereinheitlichen?“, fragte er mit Blick auf die Freiluftsitzplätze von Gastronomen. So wie es jetzt sei, wirke es unharmonisch. Müller erinnerte daran, dass vor einigen Jahren, nachdem der Marktplatz erneuert worden war, ein einheitliches Erscheinungsbild für die Bestuhlung geherrscht habe.