Städtische Kindertagesstätte Sprungbrett : Wie die Pferde Anton und Björni Kinder begeistern

Radevormwald. Die Islandpferde waren diese Woche für ein kurzweiliges Reitprojekt bei der Kita Sprungbrett zu Gast und sorgten für unvergessliche Erlebnisse.

Vorsichtig streichelt Lemmy Island-Mix Anton über den Kopf ehe er sich von einer kleinen Bank aus nicht ohne Mühe auf dessen Rücken schwingt. Mit Sicherheitshelm auf dem Kopf und dem Gesäß fest im Sattel ist er bereit für die vor ihm liegenden Aufgaben. Begleitet von Reitpädagogin Nicole Menger-Goltz, die die Zügel des tiefenentspannten Isländers hält, schreitet Lemmy in selbstbewusster Reiterpose vor den Augen seiner Freunde über das Außengelände der Kita bis zur ersten Station: Sitzend auf dem Pferd soll der Sechsjährige zwei Bälle in einen Eimer werfen.

Im Kontakt mit den Pferden, weiß Reitpädagogin Menger-Goltz, finden selbst hibbelige Kinder Ruhe, schüchterne Jungen und Mädchen dagegen werden mutiger. „Das ist ganz interessant zu beobachten“, sagt die Fachfrau. „Es ist faszinierend, mit welcher Verständlichkeit sie nach wenigen Stunden mit den Pferden umgehen, wie sensibel sie dabei sind und schauen, welche Stimmung das Pferd an diesem Tag hat.“ Die Kinder wachsen bei solch einer Erfahrung aus sich heraus, lernen sich besser kennen und wachsen als Team noch mal zusammen. In der Kita Sprungbrett ist sie bereits seit mehreren Jahren tätig, kommt immer wieder für Projekttage vom Calinenhof in Sprockhövel in die Herderstraße.