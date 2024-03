Busbahnhof in Radevormwald Was ist mit der Uhr am Busbahnhof los?

Sie sorgt öfters für irritierte Blicke – die Uhr am Busbahnhof in Radevormwald. Und das schon seit geraumer Zeit, wie Erhard Hombrecher, Geschäftsführer des Bürgerbusvereins in Radevormwald beklagt. Schon seit Monaten, berichtet er, hätten Vereinsmitglieder die Verwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht. „Vielleicht ist die Stadt auch nicht zuständig“, mutmaßt Hombrecher.