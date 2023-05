Eiserne Hochzeit in Radevormwald Kennengelernt und verlobt an Silvester

Kennengelernt hat sich das Paar bei einem Tanzabend an Silvester 1951/52 in Herdecke, der Geburtsstadt von Irmgard Krumnack, wie sie mit Mädchennamen hieß. „Wir haben damals in Wetter gewohnt“, berichtet Klaus Göhl, der im sächsischen Glauchau geboren wurde. Am Silvesterabend war er mit seinen Eltern im Theater, bevor er anschließend mit seinem Bruder zum Tanzen ging. Dabei war ihm seine heutige Ehefrau aufgefallen, die er zum Tanzen aufforderte. Im neuen Jahr verabredete man sich zum Spaziergang. „Ich war damals gerade 16 Jahre alt“, erinnert sich die heute 87-Jährige, die mit ihrem Mann also schon seit 71 Jahren und damit den Großteil ihres Lebens zusammen ist. Nach dem Schulabschluss in Vorhalle (Hagen) ging sie in die Lehre zur Kaufmännischen Angestellten.