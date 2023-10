Lesung in Radevormwald Wie der Traum vom Schreiben wahr wurde

Sie erfüllte sich ihren Traum, arbeitete mehrere Jahre für eine Produktionsfirma und landete später bei einem Musikverlag, lernte das Tourneeleben kennen. Geschichtlich interessiert, fand Laurin Gefallen an Mittelaltermärkten und Veranstaltungen und schlüpfte selbst immer wieder in historische Gewänder. Zu Beginn kaufte sie diese noch, bis sie selbst zu Nadel und Faden griff. Ihr Talent an der Nähmaschine sprach sich so schnell herum, dass die Aufträge über den Familien- und Freundeskreis hinaus bald zunahmen. Sie entschied sich dazu, ein Atelier mit historischer Mode zu eröffnen, das sie 20 Jahre lang führte.