Freie Gemeinde Grafweg in Radevormwald : Inspirierendes Konzert bei der Gemeinde Grafweg

Grafweg Eine Geschichte über drei Bäume, ihre Wünsche und deren Erfüllung gegen alle Widerstände, bildete die spirituelle Grundlage der Veranstaltung.

Wie Träume und Hoffnungen in jedem keimen, wie sie zerplatzen oder auch letztlich in Erfüllung gehen, konnten am Samstagabend Besucher eines Konzertes hautnah erleben. Das Ensemble „Fermate“ war in der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg zu Gast. Die Musiker sowie Sängerinnen und Sänger wollten Menschen zu einer musikalischen Reise abzuholen, die in ein Traumland führte. „Wir möchten die Zuhörer mit in eine Geschichte einbinden. Wir hoffen, es gelingt uns“, so die Sängerin Birgit Dörnen. Sie ist ein Gründungsmitglied es Chores, der 1988 sich formiert hatte. Familienverbände der Freien evangelischen Gemeinden aus vier Bundesländern singen heute in dem Chor, der keinen festen Leiter hat. „Das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass wir auch ohne festen Leiter in allen Städten als Chor gut funktionieren und die Menschen berühren“, sagte Dörnen. Geprobt werde in den jeweiligen Heimatgemeinden, vor Konzerten dann gemeinsam vor jedem Auftritt, erklärt sie.