Sanierung in Radevormwald : Westlicher Ortseingang wird aufgehübscht

Radevormwald Einen Kreisverkehr gibt es zwar nicht, aber Sitzmöbel und die Pflasterung sollen neu gestaltet werden. Wo sich Telegrafen-, Hohenfuhr-, Kaiser-, West- und Grabenstraße treffen wird sich in den kommenden Monaten einiges verändern.

Über die Gestaltung des westlichen Ortsausgangs der Radevormwalder Innenstadt – also die Stelle, wo sich Telegrafen-, Hohenfuhr-, Kaiser-, West- und Grabenstraße treffen – ist in den vergangenen Jahren mehrmals diskutiert worden. Die Einrichtung eines Kreisverkehrs auf dieser Kreuzung, deren Pläne schon weit gediehen waren, wurde durch die Politik im März 2020 gekippt.

Doch die Umgestaltung des Bereichs hat die Stadtverwaltung weiter im Blick. Schließlich ist diese Stelle so etwas wie das „Entreé“ für die Besucher und soll einen gepflegten Eindruck machen. Daher wird es im kommenden Bauausschuss am 17. Juni erneut um diese Stelle gehen.

„Die Graben- und Weststraße dienen hier als wichtige Achsen im historischen Stadtkern“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. „Diese Achsen gilt es, auch zukünftig entsprechend ihrer Funktion zu stärken. Defizite weist vor allem das Erscheinungsbild auf.“ Aus diesem Grund ist es das Ziel der geplanten Maßnahmen, „vor allem durch eine Gliederung des Straßenraumes in Anlehnung an den Gestaltungskanon aufzuwerten“, so steht es in der Unterlage für den Ausschuss.