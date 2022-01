Projekt in Radevormwald : Knallbunte Möbel für die Rader Innenstadt

Bunte Möbel, wie sie hier 2021 in Mönchengladbach aufgestellt wurden, sollen im Sommer auch in Rade bereitstehen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Radevormwald Im Sommer werden für zwei Monate im Rahmen des Projekts „Lebendiger Stadt.Raum Radevormwald“ knallbunte Möbel in der Innenstadt aufgestellt.

Bunte Möbel sollen in Radevormwald im Sommer, von 15. Juni bis 15. August, in der Radevormwalder Innenstadt aufgestellt werden. Diese Hingucker, die auch zum Verweilen einladen, werden der Stadt vom Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Verfügung gestellt, im Rahmen des Projektes „Lebendiger Stadt.Raum Radevormwald“. In anderen Städten, etwa in Mönchengladbach, wurden diese Sitz-Terrassen bereits in der Vergangenheit aufgestellt.