Krankenhaus in Radevormwald Wunsch nach Erhalt der Endoprothetik ist nachvollziehbar

Es war zu erwarten, dass auch am Radevormwalder Krankenhaus die aktuellen Reformpläne nicht spurlos vorbeigehen würden. Nun droht also das Aus des Endoprothetik-Zentrums. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, dies für eine seltsame Entscheidung zu halten. Mir kommen, obwohl ich medizinischer Laie bin, gleich zwei in den Sinn: Das Radevormwalder Krankenhaus ist unter anderem für seine Geriatrie bekannt. Mit einer immer älter werdenden Bevölkerung wird dieser Fachbereich in den kommenden Jahren wichtiger sein denn je. Und die Endoprothetik hat vor allem mit dem Verschleiß von Gelenken viel zu tun. Und das trifft nun einmal hauptsächlich solche Menschen, die bereits in vorgerückten Jahren sind.