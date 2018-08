Radevormwald: Infos zu Sperrungen für ATV-Triathlon

Radevormwald Autofahrer müssen am kommenden Samstag, 11. August, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn an der Bever und rund um Egen sind die Triathleten auf dem Rad unterwegs. Der Verkehr wird auch auf der Rader Straße immer wieder angehalten.

Er gehört zu den zwei ältesten Triathlon-Wettkämpfen in Europa. Am Samstag, 11. August, steht die 36. Auflage des ATV-Triathlons an. Für den Ausdauerwettkampf aus Schwimmen (in der Bever), Rad fahren (rund um Egen) und Laufen (von der „Zornigen Ameise“ bis zur Schnabelsmühle und teilweise um die Wupper-Vorsperre herum) rechnet Jürgen Dickentmann vom Organisationsteam mit 750 Startern.

Veränderung Wegen des ATV-Triathlons muss der Bürgerbus am kommenden Samstag, 11. August, seine Tour 1 ändern. Das teilt der Sprecher des Bürgerbusvereins, Rolf Geese, mit. Alternative An diesem Vormittag fährt der Bürgerbus vom Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, normal bis Mickenhagen / Busche, wendet jedoch dort und fährt zurück durch die Stadt ohne Halt in Kleineichen. Von dort wird wieder die übliche Strecke gefahren.

Für Anlieger besteht jedoch eine Gelegenheit, nach Egen zu kommen: Eine Durchfahrmöglichkeit aus Richtung Wipperfürth gibt es von Kreuzberg / Vossebrechen über Lesenbüchen und Beeinghausen in Richtung Egen und umgekehrt. „Die Regelung erfolgt durch die Polizei“, teilt der ATV mit, der um eine vorsichtige Fahrweise bittet. Aus Richtung Hückeswagen nach Egen kann in Richtung Radevormwald und von Herweg in Richtung Bever-Talsperre/Stoote gefahren werden.