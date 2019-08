Frühe Hilfen im Oberbergischen Kreis : Informationstag über Familien

Oberberg Eltern können sich mit Experten über Themen rund um das Baby austauschen.

Die Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen des Oberbergischen Kreises informieren am Samstag, 14. September, 11 bis 14 Uhr, rund um Schwangerschaft und das erste Lebensjahr des Babys.

Bei diesem Informationstag für Familien im Hohenzollernbad in Gummersbach, Moltkestraße 45, geht es um vielfältige Themen: Welche Nahrung ist gut für mein Kind? Was hilft gegen Bauchschmerzen, und wo finde ich eine Krabbelgruppe in meiner Nähe? Die Hebammen und Kinderkrankenpflegerinnen beantworten Fragen zur Schwangerschaft, zum Bindungsaufbau, zur Ernährung oder zu Fördermöglichkeiten.