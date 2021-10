Stadtarchiv Radevormwald : Pandemie-Historie anno dazumal

Radevormwald Die Stadtarchivarin Iris Kausemann veranstaltete zusammen mit der Volkshochschule Oberberg einen Informationsabend, um die Aufgaben und den Aufbau des Stadtarchivs vorzustellen.

Iris Kausemann verwaltet als Stadtarchivarin von Radevormwald das kulturelle und rechtlich-administrative Gedächtnis der Kommune. In der Pandemie haben viele Bürger das Stadtarchiv genutzt, um ihre Familiengeschichte zu erforschen. Trotzdem gibt es immer noch viele Bürger, die nicht wissen, was ein Stadtarchiv macht und wie man es für sich nutzen kann und darf.

„Das Stadtarchiv bewahrt unterschiedliche Medien, wie Akten, Bücher, Zeitungen, Karteikarten, Fotos oder CDs auf. Die Bestände des Archivs kann man online in einer Tektonik einsehen“, sagt Iris Kausemann. Zwar kann man sich digital einen Überblick über die Sammlungen verschaffen, aber die Inhalte der Akten sind im Internet nicht zu finden. Um zu recherchieren, ist der Weg in das Archiv an der Hohenfuhrstraße notwendig.

Die Teilnehmer interessierten sich dafür, welche Dokumente besonders bedeutend für ein Stadtarchiv sind. „Das sind alle Dokumente, die der Rechtssicherung dienen. Wir nehmen aber auch persönliche Nachlässe oder Sammlungen auf.“ Bei dem großen Stadtbrand 1802 sind viele wichtige Dokumente vernichtet worden, die Meldeunterlagen gehen in dem Rader Stadtarchiv bis in das Jahr 1810 zurück.

Der Artikel „Als die Cholera nach Radevormwald kam“, der im April 2019 in der Bergischen Morgenpost erschien ist, diente am Donnerstag der Spurensuche. Der Artikel erzählt von Caroline Diergarten, die 1849 an Cholera in Radevormwald starb. Mit der Hilfe der alten Dezinaltabellen folgten die Bürger den Spuren von Caroline Diergarten und ihrer Mutter. „Wir können das Stadtarchiv nutzen, um aus der Geschichte zu lernen. Epidemien gab es schon immer, auch diese Ereignisse sind im Archiv zu finden“, sagt Kausemann.