Infoabend in Radevormwald : Infoabend für Bürger in Herbeck zum Thema Energie

Bei der Infoveranstaltung am Mittwochabend geht es um die künftige Energieversorgung in Herbeck.

Herbeck Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Unternehmen Innovation City Management und Gertec Ingenieurgesellschaft werden erste Konzepte vorstellen, wie CO2-Emissionen reduziert, die Energieeffizienz erhöht und die Nutzung erneuerbarer Energien in dem Quartier gesteigert werden könnten.