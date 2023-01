Regenfälle in Radevormwald Der See von Wilhelmstal

Die ergiebigen Regenfälle haben Folgen für die Bewohner der Ortschaft Wilhelmstal. Die gleichnamige Straße wurde besonders an jener Stelle, wo sich die Straße mit den Gleisen des Vereins „Wupperschiene“ und der Wilhelmstaler Straße trifft, vom Regen in eine „Seenplatte“ verwandelt. Allerdings fielen die Folgen des regenreichen Wetters im Nordkreis weniger drastisch aus, wie im Süden der oberbergischen Region. Was die Situation in Wilhelmstal angeht, plant die Stadt für die nahe Zukunft bauliche Maßnahmen.