Ümminghausen : Ein gelungenes Miteinander

Ümminghausen In Ümminghausen leben Familien mit mehreren Generationen in guter Nachbarschaft zusammen.

Aber nicht nur die Abgeschiedenheit vermittelt Geborgenheit. „Ümminghausen ist eins der sichersten Dörfer in Radevormwald“, sagt Anwohner Wilfried Fischer mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu: „Hier wohnt ein Polizeibeamter und der neue Chef der Feuerwehr.“ Auch der rot-weiße Dienstwagen von Wilfried Fischer, der 2018 zum ersten hauptamtlichen Kreisbrandmeister des Oberbergischen Kreises ernannt wurde, parkt in der Ortschaft.

Ümminghausen ist der Geburts- und Wohnort von Wilfried Fischer. Hier lebt seine Familie in mehreren Generationen zusammen. Mutter Erika Fischer (83) ist die zweitälteste Bewohnerin der Dorfgemeinschaft. Früher habe es sechs landwirtschaftliche Höfe in Ümminghausen gegeben, von denen nur noch einer übrig geblieben ist. „In den 70er-Jahren hat noch jeder Hof Tiere gehabt“, erinnert sich Wilfried Fischer. Es wurden Kartoffeln „gerappelt“, und in ganz frühen Jahren haben die Frauen am Teich in der Dorfmitte Wäsche gewaschen. „An den Teich kann ich mich noch erinnern. Wir haben da Kaulquappen gefangen“, sagt der 59-Jährige. Der ehemalige Hof der Familie Fischer besteht heute aus mehreren Wohnhäusern die um- oder angebaut und modernisiert wurden, der große, gepflegte Bauerngarten beherbergt bunt blühende Hortensien. Die Ländereien des ehemaligen Hofes hat die Familie verkauft oder verpachtet. „Den Tannenwald, den unser Großvater angepflanzt hat, konnten wir vor einigen Jahren ernten“, berichtet Fischer. Nun wächst an dieser Stelle ein neuer Mischwald.