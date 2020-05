Gedenkfeier für Marek Fryzlewicz : Heilige Messe in Gedenken an Marek Fryzlewicz

Bei der Messe für Marek Fryzlewicz verlas Hubert Staratschek einen Brief, den er an die Frau des Verstorbenen geschickt hatte. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am vorigen Dienstag starb Marek Fryzlewicz, der frühere Bürgermeister von Nowy Targ und Mitbegründer der Städtepartnerschaft zwischen Radevormwald und der polnischen Stadt. Am Samstag wurde eine Heilige Messe in Gedenken an ihn gefeiert.

Marek Fryzlewicz, der frühere Bürgermeister von Nowy Targ und Mitbegründer der Städtepartnerschaft zwischen Radevormwald und der polnischen Stadt, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 60 Jahren gestorben. Am Samstag wurde in der katholischen Pfarrkirche St. Marien eine Heilige Messe gefeiert in Gedenken an Marek Fryzlewicz, der eine enge Freundschaft zu der katholischen Kirchengemeinde in Radevormwald gepflegt hat.

Die Städtepartnerschaft zwischen Radevormwald und Nowy Targ ist aus einer kirchlichen Verbindung entstanden, die der Rader Hubert Staratschek 1985 nach Polen aufgebaut hatte. Für ihn war Marek Fryzlewicz wie ein Bruder. „Sein Tod hat uns alle total unvorbereitet getroffen“, sagt Hubert Staratschek.

Er erinnert sich noch gut daran, wie er Marek Fryzlewicz kennengelernt hat. „Ich habe Ostern 1985 die Möglichkeit bekommen, eine Gemeinde in Polen kennenzulernen und wurde sehr herzlich in Nowy Targ empfangen. Ich habe ihn in der Herz-Jesu-Kirche in Nowy Targ kennengelernt. Marek war derjenige, der die Idee der Städtepartnerschaft vorangetrieben hat“, sagt Hubert Staratschek.

Die Heilige Messe in Radevormwald wurde am Samstag zeitgleich mit der Messe in der Herz-Jesu-Kirche in Polen gefeiert. „Marek Fryzlewicz wird heute in Polen beigesetzt. Wir nehmen gemeinsam Abschied“, sagte Pfarrer Marc D. Klein. Hubert Staratschek verlas während der Messe den Brief, den er an die Frau des Verstorbenen geschickt hat und der am Samstag auch in Polen verlesen wurde. „Marek war die Säule unserer Städtepartnerschaft und unsere Familien sind zusammengerückt.“

Wenn sich Hubert Staratschek an die Anfänge der Städtefreundschaft zwischen Radevormwald und Nowy Targ erinnert, werden unzählige gute Erinnerungen wach. „Nowy Targ liegt in der südlichsten Region Polens. Das Podhale ist wunderschön und hat eine tolle Landschaft. In Nowy Targ sind wir immer herzlich begrüßt worden. Und das war auch so, als 1999 die Anfänge für die Städtepartnerschaft enstanden. Aus einer kirchlichen Verbindung wurde eine städtische. Bürgermeister Friedel Müller hat sich damals stark dafür engagiert“, erinnert sich Hubert Staratschek.

Eigentlich wollten einige Radevormwalder dieses Jahr im August nach Nowy Targ reisen, um den 15. Geburtstag der Städtepartnerschaft zu feiern. „Diese Reise ist auch durch die Corona-Krise völlig infrage gestellt worden“, sagte Hubert Staratschek.