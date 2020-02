Kirchengemeinde in Radevormwald : Wieder „Jeckenmesse“ in der Pfarrkirche St. Marien

Radevormwald Kaum ist die Musik an der Krippe vorbei, widmen sich die Männer der Kirchenchores Caecilia St. Marien ihrem nächsten Projekt. Herzlich laden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Regionalkantor Bernhard Nick zu e einer „Jeckenmesse“ ein, einem Gottesdienst zur Narrenzeit.

Er findet statt am Sonntag, 23. Februar, um 18 Uhr in St. Marien.

Vor über zehn Jahren kam Bernhard Nick auf die Idee, diese Messe zur Narrenzeit musikalisch mit besonderen Gesängen zu gestalten. Es sollten nicht Gesänge aus dem Gesangbuch sein, sondern die zu den närrischen Tagen gehörte und gesungene Musik und das mit ihr verbundene heitere Lebensgefühl sollte auch die sogenannte Jeckenmesse, in der sich seit Jahrzehnten die Radevormwalder Karnevalsgesellschaften einfinden, einziehen. So hat Regionalkantor Bernhard Nick jedes Jahr von neuem Lieder der „Bläck Fööss“, der „Höhner“, von „Brings“ und Willi Ostermann so überarbeitet, dass sie sinnvoll in den Gottesdienst integriert werden. „Die Lieder der genannten Gruppen verstehen sich dabei nicht als bloße Stimmungslieder. Vielmehr haben sie in der Regel einen doch tiefgründigen Aspekt auf die Menschen und ihr Zusammenleben“, so der Kirchenmusiker.