Erntedankfest in Önkfeld Drei Cousinen erfüllen sich den Traum vom

Insgesamt 14 Kandidatinnen stellten sich zur Auswahl, darunter ein außergewöhnliches Dreiergespann aus Mutter, Tochter und Schwiegertochter in Spe. Tatjana Brüser-Pieper (50) war bereits im Jahr 1999/2000 Erntekönigin. Tochter Lisa Brüser-Pieper (25) bemühte sich zum zweiten Mal um den Titel und Anni Hinz (22) nahm in diesem Jahr zum ersten Mal teil. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund“, stellte Lisa Brüser-Pieper klar. Vor der Pandemie hatte sie schon mal als Kandidatin mitgemacht. Mama Tatjana war zu ihrer Zeit vor über 20 Jahren schon mal erfolgreich gewesen und konnte nach dem Wettkampf den Thron besteigen. „Ich bin ich Rochollsberg geboren und wohne mittlerweile in Uelfe III. Für uns gehört das Erntedankfest in Önkfeld zur festen Tradition.“ Anni Hinz stolpert aus Halver regelrecht in diese Familientradition hinein und hatte an diesem Abend keine größeren Erwartungen, außer mit ihrer Schwägerin und Schwiegermama in Spe einen lustigen Abend auf der Bühne zu verbringen.