Reformierte Kirchengemeinde : In Kontakt bleiben bei Waffeln und Kaffee

Die Bergische Kaffeetafel fand witterungsbedingt rdrinnen statt (v.l.): Gisela Busch, Pfarrer Dieter Jeschke und Leon Partenheimer. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Eigentlich solle eine lange Tafel im Garten aufgebaut werden, doch das Wetter spielte leider nicht mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Der Duft von Waffeln sollte sich eigentlich im Unperfekt-Garten der reformierten Kirchengemeinde entfalten, aber der Sommerregen machte Pfarrer Dieter Jeschke einen Strich durch die Rechnung. Also fand das nachmittägliche Treffen zur Bergischen Kaffeetafel in den Jugendräumen des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses statt.

In der reformierten Gemeinde sind diese Sommerferien bewegter und aktiver als gewöhnlich, aber die zahlreichen Angebote scheinen den Gemeindegliedern zu gefallen. Das Angebot am Donnerstagnachmittag richtete sich an die ältere Generation, für die es im Verlauf des Jahresprogramms weniger Veranstaltungen gibt. „Wir wollen heute einfach zusammen Zeit verbringen und das auf eine traditionelle bergische Art“, sagte Jeschke. Bei den Vorbereitungen zu diesem Nachmittag hat ihm Ute Thiele geholfen. Nach ihrem geheimen Waffelrezepte liefen die Waffeleisen auf Hochtouren. Dass der Unperfekt-Garten zu einem wichtigen Treffpunkt der Gemeinde geworden ist, findet sie schön. „Auch wenn wir heute nicht draußen sitzen können, können die Besucher den Garten sehen und wahrnehmen“, sagt sie, denn gepflegt und angelegt wurde der Garten, in dem Kräuter und Obst wachsen, von den Jugendlichen der Gemeinde und der Hilfe ihrer Eltern.

Für die Jugendlichen der Gemeinde ist in diesen Wochen des Sommers noch mehr im Bereich des Gemeindehauses passiert. „Wir haben den ersten Jugendraum renoviert. Es gibt einen neuen Anstrich, neue Beleuchtung, einen neuen Beamer und eine Partybox“, sagt Dieter Jeschke. Finanziert wurden diese Maßnahmen durch die Spenden, die zum Ordinationsjubiläum des Pfarrers am Anfang des Jahres gesammelt wurden. Der Jugendausschuss der Gemeinde hat in Absprache mit dem Presbyterium entschieden, wie die Jugendräume sich verändern werden. Weitere Änderungen, zum Beispiel anderes Mobiliar und Beleuchtung in dem großen Raum, werden in naher Zukunft folgen.

Pfarrer Jeschke will, dass sich die Gemeinde weiterentwickelt und nicht auf der Stelle tritt. „Viele Dinge sind wirklich in die Jahre gekommen, und deswegen muss es jemanden geben, der Aktionen ins Rollen bringt und umsetzt“, sagt er. In seinem Ferienprogramm hat er aber nicht nur an die Senioren und die Jugendlichen gedacht, sondern auch an die Menschen im mittleren Alter, die in der kommenden Woche auf ihre Kosten kommen werden.