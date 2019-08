Baugebiet in Radevormwald : Feldmannshaus – Arbeiten auf künftigem Gewerbegebiet laufen

Baugebiet in Radevormwald

Feldmannshaus Auf dem Gebiet an der B 229 sollen im Zuge der Planung für das Gewerbegebiet Ost neue Flächen für Firmen entstehen. Doch es gab enorme Probleme.

Einem aufmerksamen Leser sind die Arbeiten auf dem Gelände des künftigen Gewerbegebietes in Feldmannshaus nicht entgangen. Kaum hatte schweres Gerät die Arbeit wieder aufgenommen, blieb das nicht unentdeckt. Und in der Tat: Seit Freitag vergangener Woche tut sich wieder was auf dem großen Areal, nachdem das Gelände zuletzt längere Zeit brach lag.