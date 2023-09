Gastronomie in Radevormwald Wenn es in Feldermann’s Hofcafé nach Pizza duftet

Radevormwald · In Feldermann’s Hofcafé wurde am Wochenende der Holzofen angefeuert. Am Samstag gab es Pizzen, am Sonntag wurde mit der Restwärme Brot gebacken.

11.09.2023, 06:00 Uhr

Stefan Kevenhörster (links) und Hartmut Fuchs mit einer der vielen Pizzen, die im Holzofen gebacken wurden. Foto: Jürgen Moll

Von Wolfgang Weitzdörfer