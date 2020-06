Brand in Radevormwald : Teppichbrand in Mehrfamilienhaus

In der zweiten Etage dieses Mehrfamilienhauses An der Eick brannte ein Teppich. Foto: Flora Treiber Foto: Flora Treiber

Radevormwald Brennende Teelichter, die in einer Kunststoffschale standen, lösten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus An der Eick eine Teppichbrand aus. Die Bewohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses An der Eick entwickelte sich am frühen Sonntagnachmittag ein Brand. Eine Kunststoffschale in der mehrere Teelichter brannten und die auf einem Teppich im Wohnzimmer stand, entfachte ein Feuer.

Die Bewohner der Wohnung wurden durch den Brandmelder auf die Flammen und die Rauchentwicklung aufmerksam und löschten den Brand mit einem Eimer Wasser. Die Rauchentwicklung in der Wohnung und dem gesamten Mehrfamilienhaus war groß, die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald rückte mit dem gesamten Löschzug I, also der Einheit Stadt und der Einheit Herbeck, an. Als die Feuerwehr mit Rettungswagen und Polizei am Einsatzort eintrafen, waren schon alle Bewohner des Hauses auf die Straße gekommen. „Das Mehrfamilienhaus war bereits leer. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt, einen Bewohner haben wir ins Krankenhaus eingeliefert, dem es aufgrund von Aufregung und Stress nicht gut ging“, sagte Einsatzleiter Heiko Balve.