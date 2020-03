Freie evangelische Gemeinde : Post an Gott – Jugendliche richten einen Briefkasten für Gebete ein

Die Jugendlichen aus Dahlerau mit einem ihrer Gebetsbriefkästen die an der Wupper-Apotheke und am Gemeindehaus zu finden sind. . Foto: Peter Bernshausen

Radevormwald Jeder, der ein Anliegen hat, kann es aufschreiben und einwerfen. Die jungen Gemeindemitglieder werden dann für die Erfüllung gemeinsam beten.

Eine „Gebrauchsanweisung“ an jedem der drei besonderen Briefkästen erläutert, worum es geht. Dort heißt es: „Schön, dass Du hier bist! Du stehst gerade vor einem Briefkasten für Gebete. Du darfst Dir gerne einen Zettel nehmen und ein Gebet oder Anliegen darauf schreiben – anonym oder mit Namen, ganz wie Du magst. In unserer Gemeinde, der FeG Dahlerau, werden Leute dafür beten, denn wir glauben daran, dass Gott Gebete erhört. Sei also mutig und probiere es aus!“

Zu finden sind die drei Briefkästen – komplett mit Papier und Stift – am Wuppermarkt, neben der Wupper-Apotheke in der Keilbecker Straße und am Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde in der Kirchstraße.