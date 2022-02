Corona-Pandemie in Radevormwald : In der Wupper-Apotheke wird geimpft

Wupperorte Interessierte können sich bei Christina Dargel mittwochs den Piks holen. Die Apothekerin hat die entsprechende Fortbildung gemacht.

In der Wupper-Apotheke an der Keilbecker Straße sind am Mittwoch sechs Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Apothekerin Christina Dargel bietet seit dieser Woche Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an.

Die Wupper-Apotheke ist damit die erste Apotheke in Radevormwald, die sich an der Impfkampagne beteiligt und zudem eine der ersten in Nordrhein-Westfalen, denn in Apotheken wird erst seit dieser Woche geimpft.

Weil Christina Dargel bereits eine Fortbildung für Impfungen abgeschlossen hatte, konnte sie das Angebot in ihrer Apotheke schnell umsetzen. „Die nötige Fortbildung hatte ich schon. Dann musste noch einiges an Papierkram erledigt werden. Außerdem brauchen wir für die Impfungen einen eigenen Raum. Deswegen können wir nur außerhalb der regulären Öffnungszeiten impfen“, sagt die Apothekerin. Im laufenden Betrieb zu impfen sei aufgrund der räumlichen und personellen Kapazitäten nicht möglich. Geplant ist deshalb, dass in der Wupper-Apotheke vorrangig Mittwochnachmittag geimpft wird, je nach Nachfrage auch samstags.

Seitdem es sich in den Wupperorten herumgesprochen hat, dass in der lokalen Apotheke geimpft wird, ist Christina Dargel schon oft darauf angesprochen worden. „Die Kunden fragen nach Terminen. Interessant ist das Angebot für junge Menschen, die keinen Hausarzt haben, weil sie sehr selten krank sind und deswegen schwieriger einen Impftermin bekommen. Die Impfung in der Apotheke ist ein niederschwelliges Angebot“, sagt sie.

Sich an dem Vorankommen der Impfkampagne und dem Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beteiligen, ist der Apothekerin wichtig. Sie hat sich auch für Hilfe in dem Impfzentrum des Oberbergischen Kreises angeboten. „Auch wenn ich in meiner Apotheke nur wenige Menschen in der Woche impfen kann, ist das ein Erfolg“, sagt sie.

Geimpft wurde am Mittwoch mit dem Impfstoff von Biontech. Die verabreichten Impfungen waren die dritte und vierte Booster-Impfung, aber auch eine Zweitimpfung war dabei.