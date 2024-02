Stadthistorie in Radevormwald In der Bergstadt gibt es 126 Denkmäler

Die Größe spielt dabei keine Rolle. Als Denkmäler tauchen in der besagten Liste ebenso der gewaltige Fabrikkomplex der Wülfingfabrik als auch kleine Haferkästen in Filde oder Funkenhausen auf. Jedes Denkmal ist auf seine eigene Art Teil der Stadtgeschichte. Und der Haferkasten in Filde nimmt sogar einen Ehrenplatz ein: Er ist das älteste Gebäude in Radevormwald, das besagt zumindest eine Inschrift, die das Baujahr 1648 angibt. In jenem Jahr wurde der Dreißigjährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden beendet.