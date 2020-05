Blumenwiesen : Bergisches Blütenmeer in Radevormwald

So bunt wie hier gegenüber der Stadtbibliothek in Hückeswagen, soll es auch in der Bergstadt blühen. Foto: Stephan Büllesbach

Radevormwald Das Leader-Projekt „Bergisches Blütenmeer“ soll auch Rade zum Blühen bringen. Am „life-ness“ ist eine Fläche vorbereitet worden. Das Saatgut wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Das Leader-Projekt „Bergisches Blütenmeer“ der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft (BAK) stellt regionales, mehrjähriges Saatgut zur Verfügung und wird auch in Radevormwald angenommen. „Das Saatgut ist extra für den Boden im Bergischen gemacht und deswegen so beliebt. Die heimischen Blumen werden im zweiten Jahr blühen. Das Saatgut ist mehrjährig und das ist auch eine Besonderheit“, sagt Cornelia Lösche, Projektmitarbeiterin bei der BAK. Mit dem Projekt werden die Samentütchen kostenlos für Privatpersonen, Vereine, Kitas oder Kommunen zur Verfügung gestellt, damit blühende Flächen angelegt werden können. Mit dem Projekt soll dem Insektenrückgang entgegengewirkt werden. Das Saatgut bringt heimische Pflanzen zurück in die Städte und Gärten und damit natürliches Futter für Insekten, wie Schmetterlinge, Wildbienen oder Blattkäfer.

In Radevormwald hat auch die Stadt eine Saatgut-Spende über das Leader-Projekt erhalten. Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt hat eine innerstädtische Fläche vor dem „life-ness“ für das Projekt ins Auge gefasst. „Wir haben eine große Saatgut-Spende bekommen und haben eine Fläche von 500 Quadratmetern vorbereitet. In der nächsten Woche soll eingesät werden. Ronald Eden vom life-ness war von der Idee direkt begeistert und hat uns die Fläche zur Verfügung gestellt“, sagt sie.

Bezugsquelle Das Saatguttütchen enthält Samen für vier Quadratmeter Fläche. Zu beziehen sind die Blumensamen nach Einsendung eines mit 0,80 € frankierten Rückumschlags bei der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft, Zweigstelle Rösrath. Die Adresse lautet Kammerbroich 67, 51503 Rösrath. Verschickt wird das Saatgut an Privatpersonen, aber auch an Kindergärten, Dorfgemeinschaften oder Jugendzentren. Die Saatmischung ist auf den Boden des Bergischen Landes abgestimmt und blüht im zweiten Jahr.

In den vergangenen Jahren sind in Radevormwald immer mehr bunte Blumenwiesen entstanden, die nicht nur schön aussehen, sondern einen Mehrwert für zahlreiche Lebewesen bieten. Am Grafweg, an der Obstwiese in Herbeck, im Parc de Châteaubriant und am Fichtenweg summt und brummt es zwischen wild blühenden Pflanzen.