Ferienspaß in Radevormwald : Ein Hauch von Hollywood in der Bergstadt

Film ab: Sebastian Salanta und Katharina an der Kamera sowie die beiden „Zauberlehrlinge“ Marie (mit Schirm) und Jonas. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald In die magische Welt des Films tauchten am Donnerstag kreative Kinder im Rahmen des diesjährigen Ferienspaßes ein. Dabei lernten sie nicht nur allerhand Filmtricks, sondern kreierten gleich einen eigenen kleinen Kurzfilm, in dem sie selbst die Hauptrollen als kleine Zauberer spielten.

Mucksmäuschenstill ist es, als Katharina (11) nach einer kurzen Ansage von Filmemacher Sebastian Salanta, den Aufnahmeknopf auf der Kamera drückt. Die Linse ist auf Marie (12) gerichtet, die mit einem aufgespannten Regenschirm über ihren Kopf kleine Schritte auf einer imaginären Linie im Raum geht und immer wieder kleine Hopser macht. 20 Sprünge braucht Salanta von ihr, um sie später in der Szene in der Nachbearbeitung wie einst Mary Poppins mit ihrem Schirm über den Boden schweben zu lassen. „Sehr gut gemacht. Danke“, lobt Salanta die junge Nachwuchsschauspielerin und zollt ihr Beifall, als die Aufnahme im Kasten ist.

Marie wirkt nicht zum ersten Mal bei diesem Tagesworkshop mit, verrät sie. Bereits im vergangenen Jahr nahm sie teil. „Es hat mir beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, dass ich dieses Jahr wieder mitmachen wollte.“ Was der Zwölfjährigen besonders viel Freude bereitet, ist, vor der Kamera zu stehen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und dafür allerhand Requisiten und Kostüme zu nutzen. „Vielleicht werde ich später Schauspielerin“, verrät Marie nebenbei. „Es macht mir wirklich viel Spaß.“

Info Regisseur, Kameramann, Assistant VFX-Producer Tätigkeiten Sebastian Salanta hat bereits verschiedene Filmprojekte durchgeführt. Neben der Tätigkeit als Regisseur von diversen Kurzspielfilmen und Spielfilmen wirkte er bereits für verschiedene Dokumentarfilme („Alles wird gut“ auf WDR) etwa als Kameramann mit oder übernahm, wie für die Doku-Reihe „Terra X - Unsere Wälder“ auf ZDF, die Arbeit als Assistant VFX-Producer. Derzeit absolviert Salanta zudem ein Master in Public Interest Design.

Angetan ist auch Katharina, die zwar zum ersten Mal den Filmworkshop im Rahmen des Ferienspaßes besucht, aber durchaus Erfahrung mit der Aufnahme von kleinen Handyfilmen und ihrer entsprechenden Nachbearbeitung hat. „Ich mache das eigentlich ganz gerne. Mit meiner Freundin nehmen wir immer kleine Filme auf, die wir dann auf dem Handy noch ein bisschen bearbeiten.“

Viel theoretisches Fachwissen vermittelt Salanta seinen jungen Schützling an diesem Tag hier nicht. Dafür ist die Zeit viel zu knapp. Gerade einmal sechs Stunden stehen ihnen zur Verfügung, um sich ein Konzept zu überlegen und verschiedene Szenen vorzubereiten und aufzuführen. Vieles funktioniere ohnehin sehr intuitiv, berichtet Salanta. „Die Kinder sind sehr kreativ und haben gute Ideen.“

Die heutige Generation ist dank Apps wie TikTok zudem längst mit kleinen filmischen Tricks in Berührung gekommen und weiß, wie sie es anstellen muss, wenn sie in einer Videoaufnahme etwas schweben oder verschwinden lassen will. Durch den sogenannten Stopp-Trick etwa können die Kinder im Film plötzlich zaubern. Dabei wird eine Szene aus exakt derselben Position und Perspektive zweimal gefilmt, einmal mit Objekt, einmal ohne. Hinterher im Schnitt scheint das Objekt dann wie von Zauberhand zu verschwinden. Auch andere Tricks, wie etwa die Arbeit mit dünnen Fäden, mit denen sie Gegenstände schweben lassen können, begreifen die Kinder schnell. Der siebenjährige Jonas lässt für seine Aufnahme einen Stuhl mehrere Zentimeter über dem Boden schweben. Schwer fand er es nicht, den Trick umzusetzen und Spaß hat es ihn auch gemacht, berichtet er freudig. Auch der achtjährige Bene ist auf den Geschmack gekommen und will in den kommenden Tagen zu Hause weitere Kurzfilme drehen, jetzt wo er weiß, wie es richtig geht. Überrascht, wie viel im Film getrickst wird, sind sie nicht. „Das war doch klar“, sagt Bene selbstverständlich.

Für den 35-jährigen Filmemacher aus Wuppertal war es nicht sein erster Workshop mit Kindern in Radevormwald. Bereits zum dritten Mal bietet er ein solches Tagesprojekt im Rahmen des Ferienspaßes an. „Ich denke und hoffe schon, dass ich die Kinder mit solchen Workshops für die Filmwelt begeistern kann. Wichtig ist, dass sie damit überhaupt in Berührung kommen.“