Corona-Pandemie in Radevormwald : Impfmobil kommt auch zum Wuppermarkt

Wupperorte Gleich zwei Mal wird das Impfmobil des Oberbergischen Kreises in dieser Woche Radevormwald anfahren. Das Quartiermanagement bietet einen Fahrservice an.

In der Innenstadt, auf dem Marktplatz, wird das mobile Impfangebot am Donnerstag, 19. August, bereits zum zweiten Mal bereitstehen – und zwar von 11 bis 15 Uhr. Geimpft wird mit den Präparaten von Moderna und Johnson & Johnson, für letzteren ist nur ein Impftermin nötig. Jeder interessierte Bürger kann das Impfangebot nutzen, ohne vorher einen Termin vereinbaren zu müssen.

Am Freitag, 20. August, wird das Impfmobil dann auch in den Wupperorten vorfahren. Von 12 bis 17 Uhr steht das Team dann auf dem Parkplatz des Wuppermarktes in Vogelsmühle. Auch hier werden die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson angeboten – so lange der Vorrat reicht. Die mobilen Impfangebote sind gedacht für Personen ab 18 Jahren. Zur Impfung muss ein Personalausweis vorgelegt werden.