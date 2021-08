Oberbergischer Kreis : Impfmobil steht wieder am 19. August auf dem Markt

Beim jüngsten Termin mit dem Impfmobil auf dem Markt war der Andrang groß. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Beim ersten Termin war der Andrang groß. Der Oberbergische Kreis steuert auch in den kommenden Wochen mehrere Kommunen an. Und auch an der Autobahn 4 an der Agger gibt es ein Angebot.

Viele Bürgerinnen und Bürger nahmen beim jüngsten Stopp des Impfmobils im Radevormwald die Gelegenheit wahr, sich mit dem Impfstoff von Moderna versorgen zu lassen – ohne Terminabsprache. Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises wird auch in den folgenden Wochen wieder unterwegs sein, und auch Radevormwald wird dann ein Ziel sein. Am Donnerstag, 19. August, steht das Mobil in der Zeit von 11 bis 15 Uhr erneut auf dem Rader Marktplatz. Die Impfwilligen können dann wählen zwischen dem Impfstoff von Moderna und dem Präparat von Johnson & Johnson – bei diesem Impfstoff ist nur eine Impfung notwendig. Beim Impfstoff von Moderna sind zwei Termine im Abstand von vier Wochen erforderlich. Der vollständige Impfschutz tritt nach zwei Wochen ein.

„Bisher haben die Oberbergerinnen und Oberberger das Angebot gut angenommen. Bei den bisher 13 Stopps im gesamten Kreisgebiet wurden insgesamt 927 Impfungen durchgeführt“, berichtet Ralf Schmallenbach, Leiter des Impfzentrums für den Oberbergischen Kreis.

Übrigens können auch Ausflügler im Süden des Kreises einen Termin wahrnehmen. Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises hält am 31. August auf dem Rasthof Aggertal an der Autobahn 4 (Fahrtrichtung Olpe). Impfwillige Personen ab 18 Jahren können sich dort zwischen 14 und 18 Uhr impfen lassen.

Der Personalausweis sollte zur Impfung mitgebracht werden. Alle Haltestellen des Impfmobils sind auf www.obk.de/impfmobil aufgelistet.

(s-g)