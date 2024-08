Schnelles Internet in Radevormwald Immer wieder Schäden beim Glasfaserausbau

Leider hätten die Mitglieder der CDU-Fraktion eine Vielzahl von Anfragen und Beschwerden erhalten, in denen über teils umfangreiche Beschädigungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie privatem Eigentum berichtet werde. „Verantwortlich dafür sind die durch die Telekommunikationsanbieter beauftragten Tiefbauunternehmen. Leider scheint der Auftrags- und Kostendruck so hoch zu sein, dass viele Arbeiten sehr schnell und manchmal scheinbar ohne Rücksicht auf Beschädigungen an der Infrastruktur erfolgen“, kritisiert Vujinovic. Gerade durch den Einsatz von schweren Arbeitsgeräten entstünden auch teils deutlich sichtbare Schäden.