Wohnhilfen Oberberg auch für Radevormwald und Hückeswagen Immer mehr Frauen sind auf Hilfe angewiesen

Er schlägt hierbei deutliche Töne an, die für ganz Oberberg, also auch für Radevormwald und Hückeswagen, deutlich machen, als wie wichtig in diesem Zusammenhang politisches Handeln erachtet wird. „In allen Beratungsfällen bleibt es demnach eine große Aufgabe, passenden und vor allem bezahlbaren Wohnraum für unsere Klientel zu finden“, sagt er. Der Angebotsrückgang setze sich im Kreisgebiet leider fort, was die Arbeit der Wohnhilfen erschwere. „Wir sehen mit Sorge, dass trotz unserer Bemühungen um Prävention und Unterstützung, die Zahl der Hilfesuchenden weiterhin steigt – bei sich gleichzeitig verschärfendem Wohnungsnotstand.“ Es sei dringend mehr preisgünstiger Wohnraum nötig. „Nur so können Betroffene aus der Wohnungslosigkeit geholt werden“, ergänzt der stellvertretende Leiter der Wohnhilfen Oberberg.