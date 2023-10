Wülfingmuseum in Radevormwald Ein Markt für die Sinne

Nahezu unbeeindruckt vom Trubel, der sich vor ihr vorbeischlängelte, arbeitete Peggy Anders (63) tiefenentspannt an einem Spinnrad. Die Odenthalerin wob Schafwolle zu Garn. Eine auch im Bergischen sehr traditionelle Handwerkskunst, die Anders allerdings nicht aus Familientradition erlernte, sondern über Umwege und eher aufgrund eines erfreulichen Zufalls. „Eine Patientin von mir hat gesponnen und dadurch bin ich vor über 15 Jahren dazu gekommen“, erzählte sie lächelnd. Freunde schenkten Anders später zum 50. Geburtstag ein eigenes Spinnrad, nachdem sie ihr erstes kaputt gesponnen hatte. Die Wolle, berichtete sie, bekomme sie von Freunden aus Wermelskirchen, Hückeswagen und Leichlingen, die eigene Schafe halten. „Das Garn ist also ausschließlich aus der Region.“ Das Spinnen betreibe sie als reines Hobby, betonte Anders. „Es ist eine tolle Therapie. Spinnen entspannt ungemein“, sagte Anders. Auf Märkten sei sie eigentlich nie dabei. Im Wülfingmuseum machte sie aus einem Freundschaftsdienst heraus eine Ausnahme. „Ich bin mit Martin und Claudia Scheibner befreundet, die den Markt organisiert haben. Sie hatten mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit meinem Spinnrad zu kommen.“ Neben an häkelte Petra Blasberg aus Wipperfürth eifrig an einer wunderschönen Decke mit Mosaiken in herbstlichen Braun- und Rosttönen. Auch sie häkele eigentlich nur als Hobby, verkaufe nicht ihre Ponchos und Decken, sondern eigentlich nur ihre farbenfrohen Wollknäuel, damit andere damit stricken und häkeln. Der Markt gefiel beiden gut.