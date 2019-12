Seniorenbeirat in Radevormwald : Seniorenkino zeigt einen bewegenden Film aus Indien

Radevormwald „Die Schneiderin der Träume“ ist ein leiser, poetischer Film über Liebe und soziale Klassenunterschiede.

Gezeigt wird dieses Mal der indische Spielfilm „Die Schneiderin der Träume“. Der Regisseurin Rohena Gera gelang mit ihrem Debüt ein leises Kinojuwel. Ihre anrührende Geschichte über soziale Klassenunterschiede erzählt in poetischen Bildern und mit sensiblen Dialogen voller Wärme und Liebe zu den Figuren von Menschlichkeit, Würde und Hoffnung. Die junge Witwe Ratna arbeitet als Dienstmädchen in der indischen Metropole Mumbai, im luxuriösen Anwesen des jungen Ashwin. Ashwin stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat scheinbar alles, was man braucht, um glücklich zu sein, doch als seine arrangierte und aufwendig geplante Hochzeit platzt, stürzt der junge Mann in tiefe Melancholie.