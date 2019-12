Klinik in Radevormwald : Ein Weihnachtsrundgang im Sana Krankenhaus

Radevormwald Geschäftsführer Bernd Siegmund, Dr. Reinhold Hikl als Ärztlicher Direktor und Pflegedirektorin Roswitha Gross werden die Tradition weiter pflegen und dabei auch von dem einen oder anderen der Chefärzte begleitet.

Geschäftsführer Bernd Siegmund, Dr. Reinhold Hikl als Ärztlicher Direktor und Pflegedirektorin Roswitha Gross werden die Tradition weiter pflegen und dabei auch von dem einen oder anderen der Chefärzte begleitet. „Auch wenn wohl die meisten unserer Patientinnen und Patienten, die wir an Heilig Abend in den Zimmern besuchen, diese Tage lieber im Familien- und Freundeskreis verbringen würden, so möchten wir zumindest mit dieser kleinen Geste etwas Aufmunterung schaffen“, sagt Bernd Siegmund. „Daneben gilt mein Dank natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesen Tagen im Dienst sind, um den Aufenthalt für die Patientinnen und Patienten in der Weihnachtszeit etwas angenehmer zu gestalten.“ Das Sana Krankenhaus Radevormwald an der Siepenstraße stellt als Grundversorger die stationäre medizinische Behandlung und die Notfallversorgung der Bevölkerung in Radevormwald und Umgebung sicher. Die oberste Behandlungsmaxime lautet dabei, den Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen.