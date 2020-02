Unfallstatistik im Kreis : Zu schnell auf Tour: Sechs Tote bei Motorrad-Unfällen

Radevormwald Die Polizei stellt sich auf die Situation ein – fünf Einsatzkräfte werden nun der Polizeiwache in Wipperfürth zugeordnet, um schneller an den Brennpunkten zu sein.

Von den 14 Menschen, die 2019 auf oberbergischen Straßen tödlich verunglückten, waren sechs mit dem Motorrad unterwegs. Landesweit gab es nur im Hochsauerlandkreis mehr tödliche Kradunfälle als im Oberbergischen. Im Nordkreis, wo die Bever ein Magnet für Biker aus den Ballungsräumen ist, ist die Situation am schlimmsten: In Radevormwald und Hückeswagen kam es zu jeweils zwölf Motorrad-Unfällen mit insgesamt 25 Verletzten, getötet wurde dabei aber niemand. In Wipperfürth ereigneten sich zehn Kradunfälle mit zwei Toten und acht Verletzten. Mit diesen Zahlen stehen die drei Städte im Norden ganz oben auf der Negativliste der 13 oberbergischen Kommunen.

Die Polizei hat personelle Konsequenzen gezogen: Die fünf Motorrad-Polizisten des Kreises werden im Sommerhalbjahr der auch für Rade und Hückeswagen zuständigen Polizei-Dienststelle in Wipperfürth zugeordnet. Von dort aus fahren sie ihre Einsätze, um schneller an den Brennpunkten zu sein. Verstärkt wurde das Team um einen Mitarbeiter mit Fachkenntnis zu technischen Manipulationen an Zweirädern. Hauptunfallursache ist überhöhte Geschwindigkeit auf den Landstraßen außerhalb von Ortschaften. Die Statistik belegt, dass die Kradfahrer vor allem sich selbst in Gefahr bringen: Von den 88 festgehaltenen Unfällen waren in 60 Prozent der Fälle die verunglückten Biker selbst die Verursacher. Dabei sind es nicht die „jungen Wilden“, die zu Unfallfahrern werden: Das Durchschnittsalter der Verunglückten lag 2019 bei knapp 42 Jahren.