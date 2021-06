Freizeit in Radevormwald : Fitness-Bereich im „Life-ness“ öffnet am Montag

Radevormwald Da die Inzidenz im Kreis gesunken sind, kann der Fitnessbereich in der Freizeiteinrichtung „Life-ness“ wieder öffnen. Allerdings sind einige Bedingungen zu beachten

Die Freizeiteinrichtung „Life-ness“ in Radevormwald öffnet am kommenden Montag, 14. Juni, wieder ihren Fitness-Bereich. Das teilt das Unternehmen aktuell auf seiner Internetseite mit. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz im Oberbergischen Kreis auch weiterhin unter der Marke 50 bleibt – danach sieht es aktuell jedoch aus. Am Mittwoch lag der Wert bei 26,5, daher können nun die lang erwarteten weiteren Lockerungen erfolgen.

Wer Symptome aufweist, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten könnten, darf das Gebäude nicht betreten. Das gilt auch für jene, die in den letzten zwei Wochen direkten Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person beziehungsweise jemanden, der mit einer infizierten Person in einem gemeinsamen Haushalt lebt oder einer Person, die aktuell in Quarantäne ist, gehabt hat. Bei Allergikern mit Symptomen wie zum Beispiel Schnupfen etc. wird um ein Attest gebeten.