Kirche in Radevormwald Im Juni wird wieder an der Bever getauft

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald kündigt an, dass auch in diesem Jahr ein Tauffest an der Bever-Talsperre stattfinden wird. Nach dem großen Anklang, den dieses Fest im vergangenen Jahr gefunden hatte, möchten die Rader Protestanten – gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden aus Hückeswagen und Bergisch Born – wieder ein solches Tauffest im Freien am Campingplatz Bever organisieren.