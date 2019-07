Prominente Gäste in Radevormwald : Er gestaltet das Goldene Buch der Stadt

Michael Faubel ist Kalligraph für das Goldene Buch der Stadt Radevormwald. Er führt das neue Buch in der Schriftart „Fraktur“ fort. Er lässt bewusst viel Platz für die Unterschriften der geehrten Personen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Elf Einträge hat das offizielle Buch, in dem sich prominente Gäste der Stadt eintragen. Gepflegt wird es von Michael Faubel, der sich mit der Kunst der Kalligrafie beschäftigt. Das Buch wird normal beim Bürgermeister aufbewahrt.

Seit 2012 liegt das Goldene Buch der Stadt in den Händen des städtischen Architekten Michael Faubel. Denn er kann kalligraphieren und bereitet jeden Eintrag des Buches akribisch vor. Dass es seit 2012 nur elf Einträge gab, wundert ihn selber. „Es sind nicht besonders viele finde ich, aber dafür von einigen interessanten Menschen“, sagt er. Bevor 2012 ein neues Buch angefangen werden musste, wurde der Vorgänger von Rudolf Schwanz und Dr. Nele Bendick gepflegt. Von 1965 bis 2007 kümmerte sich Rudolf Schwanz um das Goldene Buch der Stadt, das er auch selber gebunden hat.

„Ich wurde mit der Pflege des Goldenen Buches beauftragt, weil ich mich als Architekt natürlich seit meinem Studium mit Freihandzeichnungen – und Schriften auseinandergesetzt habe“, sagt Faubel. „Vor einigen Jahren habe ich dann einen Kursus zur Kalligraphie in Düsseldorf belegt und das Handwerk dort ausgebaut. Ich wollte noch mehr Schriften und Techniken lernen.“

Der jüngste Eintrag von Bundesminister a.D. Franz Müntefering vom 20. Juli 2019. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Heimatmuseum zeigt Schreibwerkzeuge Ausstellung Das Heimatmuseum Radevormwald, Hohenfuhrstraße 8, stellt in der aktuellen Sonderausstellung die Arbeiten von Hobbykünstlern aus Radevormwald aus. Gezeigt werden unter anderem auch die Schreibwerkzeuge von Michael Faubel und Martin Scheibner. Beide stellen die Drechselarbeiten selber her. Die Sonderausstellung ist bis Mitte September im Heimatmuseum zu sehen. Geöffnet immer sonntags zwischen 14.30 und 17 Uhr.

Um einheitlich an das Goldene Buch von Rudolf Schwanz anzuknüpfen, führt er das neue Buch in der Schriftart „Fraktur“ fort. Bei dieser Schriftart handelt es sich um eine gebrochene Schrift, die ihren Ursprung im 16. Jahrhundert hat und in Deutschland bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts die meistbenutzte Druckschrift war. Faubel ist es wichtig, dass das Goldene Buch nicht durch seine Kalligraphie, sondern durch die Unterschriften der geehrten Personen besticht. „Ich lasse viel Raum für die Unterschriften. Ein Eintrag kostet mich trotzdem Zeit und Ruhe und mehrere Proben“, sagt er. In einem dunklen Anthrazit werden Anlass und Datum zum Eintrag festgehalten, den Namen des Geehrten hebt Faubel in einem Rotton hervor.

Der jüngste Eintrag stammt von Franz Müntefering, der diesen Monat zum Bergischen Seniorentag in Rade war und sich vor seinem Gespräch mit Marco Lombardo auf dem Schlossmacherplatz in das Goldene Buch eingetragen hat. NRW-Innenminister Herbert Reul war zum Feuerwehrjubiläum im vergangenen Jahr in der Stadt auf der Höhe und hat sich ebenfalls in das große rote Buch eingetragen, dass normalerweise im Vorzimmer des Bürgermeisters aufbewahrt wird. Johannes Mans entscheidet auch, wer eine Seite in dem Goldenen Buch bekommt.

Franz Münterfering (hier mit Bürgermeister Johannes Mans) beim Seniorentag. Foto: Wolfgang Scholl

Zu den geehrten Personen der frühen Vergangenheit gehören auch der Künstler Gunter Demnig, der in Radevormwald für seine Stolpersteine bekannt ist, der ehemalige Bundesfamilienminister Heiner Geißler, Politiker Johannes Remmel sowie Ministerin Ina Scharrenbach. Obwohl bei dem Eintrag in das Goldene Buch immer ein Stift parat liegt, sind die Unterschriften mit anderen Stiften, mal mit Kugelschreiber, mal mit Füller, entstanden. „Die meisten Menschen, die sich in das Goldene Buch eintragen, haben ihre eigenen Stifte dabei, mit denen sich alle wichtigen Unterschriften leisten. Das ist hier nicht anders“, sagt Faubel. Er selbst vertraut auf die Füllfederhalter, die er selber aus Holz gedrechselt hat. Diese Leidenschaft hat er in den vergangenen zwei Jahren entwickelt und mittlerweile eine große Sammlung an farbenfrohen Füllfederhaltern.