Naturschutz in Radevormwald : IG Wiebachtal kritisiert Waldeigentümer

Geplante Veranstaltungen In den nächsten Wochen und Monaten will die IG Wiebachtal die Feierabendwanderungen sowie das Waldbaden fortführen. Außerdem findet am 4. September eine Andacht um 18.30 Uhr mir Pfarrer Dieter Jeschke im Wiebachtal statt. Für Ende September ist eine Wald-Wasser-Waffel-Wanderung in Planung. Die Pilzwanderung soll am 3. Oktober nachgeholt werden. Der Verein will außerdem ein Weihnachtsliedersingen an Feldermanns Hütte ermöglichen und einen Herbstputz für das Wiebachtal organisieren. Alle Veranstaltungen werden auf www.ig-wiebachtal.de angekündigt.