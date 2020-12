IG Metall Remscheid-Solingen : IG Metall erweitert Geschäftsführung

Bergisches Land Die IG Metall Remscheid-Solingen, zu der auch Radevormwald gehört, hat eine neue Geschäftsführung gewählt. Geschäftsführer Marko Röhrig wird unterstützt von Kassierer Serdar Üyüklüer.

Die IG Metall will sich so strategisch und breiter auf die zukünftigen Herausforderungen aufstellen. Die Transformation und eine sich rasant verändernde Arbeitswelt erfordern auch eine Neuausrichtung der IG Metall vor Ort. Hierfür will sich die IG Metall weiter verändern um in der Betriebs- und Mitgliederbetreuung auch in der Zukunft den kommenden Herausforderungen gerecht zu werden.