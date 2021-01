Radevormwalder Firmengeschichte : IG Bismarck schließt das Museum – vorerst

Radevormwald Der Mietvertrag für die Räume in der Schlossmachergalerie ist mit dem Jahreswechsel ausgelaufen. Als neuer Standort sind die originalen Räume der einstigen Fabrik Bismarck in Bergerhof vorgesehen.

Das Unternehmen Die Firma Bismarck stellte bis ins Jahr 1957 in Bergerhof Zweiräder her, die einen internationalen Ruf hatten und als „Mercedes unter den Rädern“ galten. Den Namen zu verwenden, hatte der Reichskanzler Ende des 19. Jahrhunderts noch persönlich gestattet. Auch Nähmaschinen gehörten zu den Produkten des Unternehmens. Der Markenname Bismarck wurde noch bis 1977 weiterverwendet. Mehr Informationen finden Interessierte unter www.ig-bismarck.de .

Die Schließung der Ausstellung soll freilich nur ein vorübergehender Zustand sein. Denn die Interessengemeinschaft plant, das Museum in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bismarck-Werke im Ortsteil Bergerhof wieder zu eröffnen. Die Schritte dazu sind eingeleitet worden, auch hier freilich hat die Pandemie den Zeitplan beeinträchtigt. Deshalb, so die Vorsitzenden, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, wann dieser Standort eröffnet werden kann. Die Immobilie an der Leimholer Straße in Bergerhof gehört dem Unternehmer Wilfried Wilhelm Ohlinger. Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, Dorothea Stabolewski, die zum Beirat der IG Bismarck gehört, hatte den Kontakt hergestellt.