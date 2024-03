Politik in Radevormwald IG Bismarck kann sich Umzug nach Dahlerau vorstellen

SPD-Fraktionsmitglied Majid Haberkorn erläuterte in der Sitzung, die im Bürgerzentrum Wupper stattfand, den Antrag. Die Sozialdemokraten möchten auch das Problem des Parkraums für Besucher der alten Fabrik lösen. Von Vertretern anderer Fraktionen gab es viel Skepsis zu hören. Bernd-Eric Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG), erinnerte daran, dass bereits die ehemalige Bauamtsleiterin Julia Gottlieb „sich an dem Thema Parken bei Wülfing die Zähne ausgebissen“ habe. Hoffmann bemängelte, dass der Antrag zu unkonkret formuliert sei: In welche Etage solle das Bismarck-Museum denn ziehen? Solle für das Parken ein Gelände in Dahlerau erworben werden oder, wie es auch schon einmal vorgeschlagen worden war, ein Parkhaus „in den Berg gesprengt“ werden? „Dieser Antrag ist nicht entschließbar“, so Hoffmanns Fazit.