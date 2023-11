Zweirad-Museum in Radevormwald Neue Exponate, neue Pläne – IG Bismarck hat viel vor

Im kommenden Jahr will die IG Bismarck nicht nur ihre bekannten und beliebten Veranstaltungen wie das Volksradfahren am 26. Mai 2024 oder die Ausfahrt historischer Motorräder mit Oldtimer-Ausstellung am 28. Juli 2024 fortsetzen. Am 28. April, kündigt Behrensmeier an, wird er im Namen der IG Bismarck erstmalig eine E-Bike-Tour auf dem von ihm zusammengestellten neuen Radweg R7 anbieten und damit die 24-Kilometer lange Strecke offiziell eröffnen.