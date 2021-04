Wupperorte in Radevormwald : Ideen für die Nutzung alter Bahnwaggons

Radevormwald Ein Schlafwagen für Ausflügler oder ein Jugendprojekt? Die UWG-Fraktion und das Quartiermanagement vor Ort haben Vorschläge für den Bahnhof Dahlhausen. Der Verein Wupperschiene zeigt sich grundsätzlich dafür offen.

Wie es anders laufen könnte, sehen die UWG-Mitglieder beispielsweise in der Nachbarstadt Halver verwirklicht, genauer gesagt, in der Ortschaft Oberbrügge. Die Betreiber der historischen Schleifkottenbahn unterhielten dort seit Jahren einen historischen Schlafwagen als Übernachtungsmöglichkeit. Dort gebe es auch eine vorgebaute überdachte Grillstation. So etwas, meinen die Fraktionsmitglieder, könnte man doch auch am Bahnhof Dahlhausen anbieten. Für die Sitzung am Donnerstag hat die UWG daher folgenden Antrag gestellt: „Die Verwaltung wird beauftragt, Kontakt mit dem Förderverein Wupperschiene aufzunehmen und die Möglichkeiten einer Gastronomie entsprechend des UWG-Konzepts in Eisenbahnwaggons zu prüfen.“ Weiterhin solle geprüft werden, mit welchem Aufwand der Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen am Bahnhof Dahlhausen realisiert werden könne. „Bei all diesen Maßnahmen ist zu prüfen, inwieweit sie förderfähig gemäß der Regionale 2025 sind“, heißt es weiter in dem Antrag.