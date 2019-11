Bürgerversammlung in Radevormwald : Ideen für Energieversorgung in Herbeck

Herbeck Fachleute informieren die Bürger, wie das modern und klimafreundlich gestaltet werden kann.

Die Bürger in Herbeck erfuhren im Paul-Gerhardt-Haus, wie sie ihre Häuser energieeffizienter ausbauen und bewohnen können. Über die Stadt wurde eine Studie über das Gebiet nördlich der B 229 ermöglicht, die von den Unternehmen Innovation City Management und Gertec Ingenieurgesellschaft umgesetzt wurden. Sie haben sich damit beschäftigt, wie CO2-Emissionen reduziert, die Energieeffizienz erhöht und die Nutzung erneuerbarer Energien in dem Quartier gesteigert werden können.

„Das Neubaugebiet Karthausen ist heute kein Thema, aber bei den Planungen zu dem Gebiet, sind die Überlegungen entstanden, auch etwas für andere Bereiche der Nachbarschaft zu tun“, sagt Wolfgang Scholl von der Stabsstelle der Stadt. Bürgermeister Johannes Mans sieht die Untersuchung als „Einstieg in eine wichtige Thematik.“ Wichtiger Bestandteil der Untersuchung war die Befragung der Haushalte in Herbeck. Von 370 Fragebögen kamen 105 zurück. „Ein Rücklauf von 28,4 Prozent ist sehr hoch. In anderen Städten erreichen wir fünf bis zehn Prozent“, sagt Sebastian Mehrhoff von der Innovation City Management. Er hat sich mit den städtebaulichen Betrachtungen beschäftigt. Die größeren Teile Herbecks sind vor 1977 erbaut worden und damit vor der ersten Wärmeschutzverordnung. In der Ortschaft wohnen viele alte Menschen. „In den nächsten zehn bis 20 Jahren wird Herbeck eine Umwälzung erleben und sich verjüngen“, sagt er.