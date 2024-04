Ehepaar Helmig feiert Goldhochzeit „Auf der Spülmaschine stand nie ein Name“

Info

Feier Elfi und Dietmar Helmich erinnern sich gerne an ihre Silberhochzeit, die sie – anders als ihre kirchliche Trauung mit anschließender Feier in Heidersteg – komplett nach ihren Wünschen ausrichteten und mit 130 Gästen im Remscheider Hof feierten. Die Goldhochzeit wird heute mit einem kleinen Empfang und einem Abendessen im kleinen Kreis zelebriert und am Samstag mit rund 80 Personen in Önkfeld gefeiert.