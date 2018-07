Radevormwald: Hundeschule mit interessantem Ansatz

Hundeschule im Rader Süden : Wie Mensch und Hund ein Team werden

Frank Hasenauer (52) mit Anori (2), einem Perro Lobo Herreño (Wolfshund). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Frank Hasenauer ist seit zehn Jahren mit seiner Hundeschule im Süden von Rade selbstständig.

Von Flora Treiber

Im Süden Radevormwalds betreibt Frank Hasenauer seine Hundeschule- und Pension „Wolf und Hund“. Er ist zertifizierter Hundetrainer nach den Richtlinien der Tierärztekammer und Canis-Absolvent. An dem Zentrum von Kynologie, also der Lehre rund um Haushunde, hat er sechs Semester lang studiert. Ursprünglich ist er über den Schlittensport auf den Hund gekommen und hat sich in seinem Leben intensiv mit dem Verhalten von Hunden beschäftigt. Vor zehn Jahren entschied Frank Hasenauer professionell und hauptberuflich mit Hunden zu arbeiten und sein Wissen an Hundebesitzer weiterzugeben.

Sein Ansatz ist klar und stellt die Teamfähigkeit zwischen Mensch und Hund in den Vordergrund. Obwohl die Zahl an Hundeschulen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten rasant gestiegen ist, ist mit ihnen die Auffälligkeit von Hunden gestiegen. „Eigentlich sollte es ja anders sein. Mit mehr Hundeschulen, sollte das auffällige Verhalten von Hunden zurückgehen. Das ist aber leider nicht der Fall“, sagt Hasenauer.

Er macht viele vermeintliche Hundeexperten dafür verantwortlich, die Anlagen oder Talente einer Hunderasse ungünstig fördern, die zu einem übersteigernden Aggressionspotential führen können. „Die meisten Hundebesitzer kaufen, wenn sie sich einen Hund anschaffen, direkt einen Ball und trainieren damit das Beutefangverhalten des Hundes und wundern sich dann über ein übersteigerndes Beutefangverhalten.“

Frank Hasenauer geht in seiner Hundeschule auf die Genetik der verschiedenen Hunderassen ein, die alle über unterschiedlich ausgeprägte Talente verfügen. Der Schlüssel für einen ausgeglichenen Hund liegt darin Anlagen, wie zum Beispiel das Beutefangverhalten oder das Vorstehen eines Jagdhundes, der aber in einer Familie leben soll, nicht übermäßig zu fördern, sondern mit klarer Handlungsfähigkeit in geordnete Bahnen zu lenken.

„Die Menschen müssen ihrem Hund klar gegenüber treten und deutlich mit ihm kommunizieren. Wer das nicht kann, verwirrt seinen Hund und macht ihn mit zu viel Reizen verrückt.“



Die klare Sprache zwischen Mensch und Hund erlernen zahlreiche Hundebesitzer wöchentlich bei „Wolf und Hund“ und sorgen damit für viel Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Das Verhalten eines Hundes setzt sich aus seiner Genetik, seinen Lernerfahrungen und seiner Erziehung zusammen.

Frank Hasenauer geht auf alle drei Elemente ein. „Die genetische Veranlagung kann man nicht ignorieren. Hunde müssen lernen mit ihren Aggressionen umzugehen, müssen in Kontakt mit Artgenossen treten und die Sprache ihres Besitzers verstehen. Erziehung funktioniert nicht über Futter, sondern über soziale Reibung“, erläutert der Hundetrainer.

Die Hundebesitzer, die mit ihrem Vierbeiner bei „Wolf und Hund“ trainieren, lernen sich mit viel Geduld durchzusetzen, klar zu handeln und von ihrem Hund ernst genommen zu werden.