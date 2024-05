Hundeschule in Radevormwald Ein Schnüffeltraining für den Vierbeiner

Wer einen Hund hat, der weiß: Der geliebte Vierbeiner ist ein Nasenbär. Sie erschnüffeln sich die Welt, merken sich Routen anhand von Gerüchen. Dank ihres hoch entwickelten Geruchssinns sind sie, mit einer entsprechenden Ausbildung, wertvolle Helfer für Polizei (etwa als Drogen-, Sprengstoff- oder Leichenspürhunde) oder als Menschenretter in Erdbebengebieten. Hunde lassen sich gut auf Gerüche konditionieren, doch ganz so einfach wie in Film und Fernsehen läuft es nicht ab.