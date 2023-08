Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald Humorvolles Konzert für den guten Zweck

Etwa 50 Besucher füllten das Gemeindehaus recht ansprechend, zudem hatte das Publikum ganz offensichtlich große Lust auf die zum allergrößten Teil bekannten Songs, was sich auch am Applaus zeigte, der umso größer war je bekannter das Stück war. Und die bewegten sich durchaus auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Darunter waren echte Blues-Klassiker, vom ultimativen Blues-Man überhaupt, Robert Johnson, dessen „Little Queen Of Spades“ gespielt wurde. Oder auf der anderen Seite das „Hotel California“ der Eagles, das mit der sanften Mundharmonika als interessanter instrumentaler Ergänzung einen ganz besonderen Reiz entwickelte. Oder „Walking In Memphis“ als ebenfalls Beinahe-Oldie – Marc Cohns Hit stammte immerhin auch schon von 1991 –, der gekonnt Blues und Popmusik miteinander verband.